В Крыму признали, что не смогут обходиться без дотаций из России ближайшие 5-10 лет

Министр экономического развития подконтрольного Кремлю правительства Крыма Андрей Мельников признал, что полуостров только через 5-10 лет может уйти от дотаций из бюджета соседней России. Соответствующее заявление Мельников сделал 8 июня в кулуарах форума «Достижения предпринимательства Крыма 2.0», который проходит в Алуште, сообщают российские СМИ.

По словам крымского министра, самостоятельность полуострова будет возможна при условии роста экономики и привлечения инвестиций.

«Это одна из важных стратегических задач, понятных для всех жителей республики и для власти с точки зрения развития (экономики). Сегодня мы высокодотационный регион… Я обозначаю это как некую стратегическую цель, к которой мы должны идти. Это может занять 5 лет, это может занять 10 лет, может быть, быстрее, но мы должны к этому стремиться», – цитирует Мельникова российское агентство ТАСС.

Послы 28 стран членов Европейского союза 6 июня согласовали продление санкций в отношении Крыма на один год.

Ограничительные меры были введены в марте 2014 года как реакция Европейского союза на кризис в Украине. Они включают, с одной стороны, экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, действующие до 31 июля 2017 года. С другой стороны, это ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, действующие до 23 июня 2017 года.

Кроме того, с 2014 года Запад ввел санкции в связи с дестабилизацией ситуации на Донбассе. Они касаются главным образом российских физических и юридических лиц. Санкции наложены и на некоторые отрасли экономики России.

Кремль отрицает причастность к поддержке сепаратистов на Донбассе, признавая наличие в зоне боевых действий разве что российских «добровольцев». Также Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».