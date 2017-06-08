Суд в Киеве арестовал экс-главу налоговой Крыма с возможностью внесения залога в 15 млн гривен

Апелляционный суд Киева в среду 7 июня, рассмотрев апелляционную жалобу прокурора, принял решение об аресте на два месяца бывшего главы Государственной налоговой администрации в Автономной Республике Крым Константина Циркуна с возможностью внесения залога в сумме 15 млн грн.

Как сообщает пресс-служба суда, коллегия судей по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева рассмотрела апелляционную жалобу, на решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 25 мая 2017 года, которым частично удовлетворено ходатайство следователя по особо важным делам первого следственного отдела следственного управления Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины.

Тогда в отношении подозреваемого была применена мера пресечения в виде личного обязательства с возложением на подозреваемого обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 194 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей постановила удовлетворить апелляционную жалобу прокурора и отменить постановление Печерского районного суда.

К Константину Циркуну применили меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, а именно до 22 июля 2017 года, и определили альтернативную меру пресечения – залог в размере 15 млн гривен, говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что суд обязал Циркуна сдать загранпаспорт.

Константин Циркун с 2011 года работал в должности заместителя Председателя Государственной налоговой администрации в АР Крым в Симферополе, с января 2012 года – главой ведомства. В сентябре 2013 года был уволен в связи с реорганизацией и сокращением штатной численности.

23 бывших региональных руководителей Министерства доходов и сборов и налоговых инспекций подозревают по статьям «участие в преступной организации», «злоупотребление служебным положением» в деле о налоговых площадках, связанных с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко, заявили силовики.

По данным следствия, задержанным инкриминируют причинение государству ущерба в размере около 97 миллиардов гривен.