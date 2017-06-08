В Керчи за долги обесточили одно из крупнейших коммунальных предприятий

В Керчи отключили от электроснабжения одно из крупнейших муниципальных управляющих предприятий – «КП Аршинцево» – которое обслуживает немногим менее чем треть города, сообщают 8 июня местные СМИ.

По информации сайта «Керчь ФМ», сейчас работа офиса предприятия проводится с помощью электрического генератора.

«Долг МУП КП Аршинцево за электроэнергию составляет 3950 тысяч рублей (около 1 млн 800 тыс грн – КР), в том числе начислено за 2017 год 523 тыс. рублей (около 240 тыс грн – КР), оплачено – ноль», – говорится в сообщении.

В пресс-службе подконтрольного Кремлю городского совета Керчи ситуацию не комментируют. Накануне пресс-служба сообщала об участии властей Керчи в видеоселекторном совещании, на котором обсуждали вопросы погашения задолженности коммунальщиков перед ресурсоснабжающими организациями Крыма.

В конце мая назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что убыточным коммунальным предприятиям с 1 июня отключат электроснабжение и водоснабжение.

Долги коммунальных предприятий Крыма составляют сотни тысяч рублей и с каждым месяцем продолжают расти.