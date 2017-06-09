Константинов раскритиковал россиян за употребление английских слов

Глава подконтрольного Кремлю парламента аннексированного Крыма Владимир Константинов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» 8 июня раскритиковал употребление английских слов россиянами.

«Я в одном из ресторанов стал свидетелем, когда выходят с тортами и «Happy Birthday» поздравляют за соседним столом. Это что такое? Нельзя забывать свой язык», – цитирует Константинова информационное агентство FlashCrimea.

Константинов добавил, что «многие знают о его позиции, относительно привнесенных в русских язык иностранных слов», и теперь пишут крымскому спикеру вместо «ОК» сокращенное «хор.» (от «хорошо» – КР).

Также Константинов сделал предположение, что Крым «может стать мировым центром изучения русского языка», сообщает РИА Крым.

В аннексированной Ялте с 5 по 6 июня проходил форум «Великое русское слово», который российские власти полуострова считают международным. Темой мероприятия стал русский язык и «русский мир».

Назначенные Кремлем власти Крыма назвали это мероприятие «гуманитарной операцией по сплочению русского мира».

Фестиваль «Великое русское слово» в аннексированном Крыму приурочили к празднованию Дня русского языка и Пушкинского дня в России. Причем, в организаторах и главных спикерах форума последние годы до аннексии Крыма значились именно те чиновники, которые впоследствии содействовали захвату украинского полуострова: Сергей Аксенов, Владимир Константинов, Сергей Цеков, Сергей Шувайников, Вадим Колесниченко и другие.