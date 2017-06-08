Иностранных дипломатов в Киеве призвали не связываться с Россией на акции «Welcome to Hell»

В пятницу, 8 июня, возле резиденции российского посла в Киеве прошла акция под названием «Welcome to Hell». Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, участники акции встречали консулов и послов иностранных государств, приехавших на торжественный прием в честь Дня России, организованный российским послом.

Активисты вывесили баннер с надписью «Welcome to Hell – Russia» («Добро пожаловать в ад – Россию» – КР) на пути представителей иностранных государств, написали на дороге красной краской, символизирующей кровь, указатель «Hell», развернули плакаты, в частности с именами крымских политзаключенных.

Участники акции также организовали театрализованное представление: маски чертов и мантии с изображенными на них флагами России.

Кроме того, активисты демонстрировали флаги государств, пострадавших от российской агрессии: Украины, Грузии, Молдовы.

Всего мимо активистов проехало около 30 автомобилей с дипломатическими номерами, а также несколько автобусов. По наблюдениям корреспондента Крым.Реалии, некоторые из ехавших внутри машин закрывали лица, чтобы их не фотографировали и не увидели активисты. Кроме того, было несколько автомобилей с украинскими номерами, что особо возмутило участников акции.

«Сегодня российский посол пригласил послов всех стран для того, чтобы они отпраздновали вместе День России. Собственно, мы хотим продемонстрировать этой акцией, что там, где Россия, там ложь, там черти, там дьявол... Не стоит касаться России. Это плохо, в первую очередь, для их страны. Сирия уже это видела, Молдова это видела, Грузия это видела, Армения это видела. И мы видим каждый день. На Востоке, на Юге... У нас беда исключительно из-за действий России», – отметил в комментарии Крым.Реалии один из организаторов акции, координатор движения «Евромайдан-Крым» Сергей Мокренюк.

Позже на место событий приехала полиция, у организатора проверили документы, никаких протоколов на участников акции не составляли.

Всего в акции приняли участие около десятка активистов. Организаторами выступило движение «Евромайдан-Крым», а также «Братство казацкого боевого обычая «Спас».

Аналогичная акция прошла в Киеве и в прошлом году. Тогда ее провели под лозунгом «Кровавое гостеприимство».

День России является государственным праздником в России, отмечается ежегодно 12 июня с 1992 года.

Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских сепаратистов на Донбассе. Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что на Донбассе нет российских военных, но есть «добровольцы».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».