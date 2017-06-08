США: бывший директор ФБР заявил, что ложь Белого дома опозорила его

Бывший директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми на слушании в комитете Сената США заявил, что изменения объяснений причин его увольнения запутывали и беспокоили его и что Белый дом опозорил его и все ФБР своей «ложью».

Выступая в комитете по вопросам разведки Сената по делу расследования данных о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и обвинений в связях с Россией членов команды президента Дональда Трампа, Джеймс Коми заявил, что нисколько не сомневается, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы.

Также, сказал Коми, у него нет никаких сомнений, что власти России стоят за взломом компьютерных сетей руководства Демократической партии и утечкой похищенных данных во время президентской кампании.

Он отверг и любые сомнения в том, что власти России стоят за кибервмешательством в реестры избирателей нескольких штатов и что российские власти хорошо знали об этих вмешательствах.

При этом Коми выразил уверенность, что эти вмешательства не повлияли на подсчет голосов.

Кроме того, Коми на вопрос, призывал ли его Трамп прекратить расследование ФБР относительно вмешательства России в президентские выборы, ответил: «Насколько я понимаю, нет».

После открытого слушания Коми продолжит свидетельствовать на закрытой части заседания.

Накануне этого выступления, в среду, 7 июня, комитет обнародовал письменные свидетельства Коми, в которых бывший руководитель ФБР, уволенный с должности президентом, показал, что Трамп во время частного обеда с Коми 27 января этого года прямо спросил его, хочет ли тот и дальше оставаться директором ФБР, и сказал ему: «Я ожидаю лояльность, мне нужна лояльность». Согласно документу, Коми ответил, что хочет завершить до конца свой 10-летний срок в должности и с политической точки зрения не стоит в ни на чьей стороне. Коми также сказал, что Трамп получит его честность, но не обещал прекратить расследование.

Кроме того, на встрече в Белом доме 14 февраля Дональд Трамп оказывал давление на Джеймса Коми из-за уголовного расследования контактов первого в нынешней администрации советника по национальной безопасности Майкла Флинна с российскими чиновниками. Как процитировал Коми слова Трампа, американский президент выразил надежду, что глава ФБР найдет способ «отпустить» Флинна, поскольку тот «добрый парень». «Я понял это как запрос президента прекратить все расследования по Флинну в связи с его ложными заявлениями о его разговоре с послом России в декабре», – добавил Коми в своем письменном свидетельстве.

Эти заявления частично подтвердили ряд сообщений в средствах информации за последние недели, в которых говорилось о том, что Трамп пытался вмешаться в расследование ФБР по делу Флинна. Трамп уже не раз отрицал все обвинения во вмешательстве в расследование ФБР.

Флинн был вынужден уйти в отставку 13 февраля уже через 24 дня после назначения на должность советника по национальной безопасности после разоблачения, что он скрыл от чиновников Белого дома свои контакты с российскими должностными лицами, включая послом России в США.