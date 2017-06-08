Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, объяснив это тем, что возглавляемая им организация «плохо управляется». Коми считает, что это ложь, и на самом деле его уволили из-за расследования связей советника Майка Флинна с Россией, которое Трамп требовал от него прекратить. Выступая в комитете по вопросам разведки Сената по делу расследования данных о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и обвинений в связях с Россией членов команды президента Дональда Трампа, Джеймс Коми заявил, что нисколько не сомневается, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы.