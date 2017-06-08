В США пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент Дональд Трамп – «не лжец». Об этом она сказала после выступления в комитете Сената бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, который заявил, что его опозорила «ложь» президентской администрации.

На вопрос журналистов касательно этого заявления Сара Хакаби-Сандерз заявила: «Я могу уверенно сказать, что президент не лжец».

Ранее в четверг, 8 июня, Коми, которого президент уволил с должности, на слушаниях в комитете по вопросам разведки Сената по делу расследования данных о вероятном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и обвинений в связях с Россией членов команды Трампа заявил, что изменения объяснений его увольнения запутывали и беспокоили его и что Белый дом опозорил его и все ФБР своей «ложью».

Он также заявил, что воспринял как указание просьбу президента Дональда Трампа прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Джеймс Коми заявил, что нисколько не сомневается, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы.

Также, сказал Коми, у него нет никаких сомнений, что власти России стоят за взломом компьютерных сетей руководства Демократической партии и утечкой похищенных данных во время президентской кампании.

Он отверг и любые сомнения в том, что власти России стоят за кибервмешательством в реестры избирателей нескольких штатов и что российские власти хорошо знали об этих вмешательствах.

При этом Коми выразил уверенность, что эти вмешательства не повлияли на подсчет голосов.

Кроме того, Коми на вопрос, призывал ли его Трамп прекратить расследование ФБР относительно вмешательства России в президентские выборы, ответил: «Насколько я понимаю, нет».

После открытого слушания Коми продолжит свидетельствовать на закрытой части заседания.

Накануне этого выступления, в среду, 7 июня, комитет обнародовал письменные свидетельства Коми, в которых бывший руководитель ФБР, уволенный с должности президентом, показал, что Трамп во время частного обеда с Коми 27 января этого года прямо спросил его, хочет ли тот и дальше оставаться директором ФБР, и сказал ему: «Я ожидаю лояльность, мне нужна лояльность». Согласно документу, Коми ответил, что хочет завершить до конца свой 10-летний срок в должности и с политической точки зрения не стоит в ни на чьей стороне. Коми также сказал, что Трамп получит его честность, но не обещал прекратить расследование.

Кроме того, на встрече в Белом доме 14 февраля Дональд Трамп оказывал давление на Джеймса Коми из-за уголовного расследования контактов первого в нынешней администрации советника по национальной безопасности Майкла Флинна с российскими чиновниками. Как процитировал Коми слова Трампа, американский президент выразил надежду, что глава ФБР найдет способ «отпустить» Флинна, поскольку тот «добрый парень». «Я понял это как запрос президента прекратить все расследования по Флинну в связи с его ложными заявлениями о его разговоре с послом России в декабре», – добавил Коми в своем письменном свидетельстве.

Эти заявления частично подтвердили ряд сообщений в средствах информации за последние недели, в которых говорилось о том, что Трамп пытался вмешаться в расследование ФБР по делу Флинна. Трамп уже не раз отрицал все обвинения во вмешательстве в расследование ФБР.

Флинн был вынужден уйти в отставку 13 февраля уже через 24 дня после назначения на должность советника по национальной безопасности после разоблачения, что он скрыл от чиновников Белого дома свои контакты с российскими должностными лицами, включая посла России в США.

Президент США 9 мая уволил Коми, который следил за уголовным расследованием ФБР по делу контактов членов команды Трампа с официальными представителями России, с должности директора бюро. Это решение возмутило политический Вашингтон. Сам Трамп и работники Белого дома несколько раз меняли версии причин этого увольнения.

Сейчас дела о контактах членов команды Трампа с российскими должностными лицами и о природе этих контактов, а также о данных всех разведывательных служб США о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года расследуют, кроме ФБР, комитет по делам разведки Сената и еще как минимум один комитет палаты представителей Конгресса США. Отдельные аспекты этих дел расследует еще несколько конгрессовых комитетов.