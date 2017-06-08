Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) создал фонд поддержки журналистов, пострадавших в результате аннексии Крыма Россией и военного конфликта на Донбассе. Об этом сообщают на сайте НСЖУ.

«Главная задача этого фонда – это реальная помощь коллегам. Не на словах, а на деле. Это должно быть импульсом, с которым мы будем обращаться к партнерским организациям, донорам с тем, чтобы предоставить такую практическую помощь. Ведь мы понимаем, что, скажем, Роман Сущенко, кроме того, что он сейчас является определенным символом стойкости духа, также имеет семью – жену, детей, оставшихся без кормильца. Что Николай Семена, преследуемый за свою профессиональную деятельность, не может зарабатывать журналистикой и тоже оказался в трудных условиях», – отметил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Специальный счет, на котором будут аккумулироваться средства, создали при центральном офисе НСЖУ. Реквизиты: Национальный союз журналистов Украины, Р/Р: 26008053010755 в ПАО КБ «Приватбанк», МФО: 321842, ЕДРПОУ: 00027140, назначение платежа: благотворительная помощь журналистам.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.