Радио Крым.Реалии: Украина с новой медициной и Ялта без Путина

В пятницу, 9 июня, утренний эфир Радио Крым.Реалии посвящен медицинской реформе в Украине, протестам жителей Ялты, состоянию украинской науки и другим интересным и важным для крымчан темам.

С 7.00 до 8.30 в программе «Ранкова Свобода» на Крым.Реалии ведущий Юрий Матвийчук будет говорить с гостями о том, какие медицинские услуги теперь не получится получить бесплатно, кто дискредитирует ветеранов АТО и где взять деньги на украинскую науку. На вопросы ведущего будут отвечать: заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк и народный депутат Олег Мусий; ветераны АТО – народные депутаты Тарас Пастух и Богдан Маковский; заместитель министра образования Максим Стриха.

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу с Сергеем Мокрушиным обсуждаем недовольство жителей Ялты российской властью, путь Украины в НАТО и будущее американского президента. Гости эфира: ялтинский журналист и правозащитник, организатор митинга в Ялте Сергей Сардыко, российский активист, глава общественной организации «Чистый берег.Крым» Владимир Гарначук, эксперт Института общественно-экономических исследований Николай Капитоненко, российский политолог Иван Преображенский, директор организации «Евразийская демократическая инициатива» Питер Залмаев и старший научный сотрудник Института всемирной истории НАН Украины Максим Яли.

Радио Крым.Реалии выходит по будням на сайте Крым.Реалии с 7:00 до 10:00, а также в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26, жители материковой Украины звонить по телефону +38 044 490 29 05 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.