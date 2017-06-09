Во время выступления певицы Ирины Билык на открытии ресторана в Одессе 8 июня произошли столкновения между полицией и активистами, которые протестовали против ее концерта. Представители проукраинских организаций выражали возмущение тем, что с концертом в Одессу приехала певица, которая «расположена к оккупационной политике Кремля и в 2015 году посещала оккупированный Крым, заехав с территории Российской Федерации».

Активисты бросали в сторону сцены яйца. Двух протестующих полиция задержала, но вскоре отпустила. У одного из активистов – Сергея Стерненка – разбит нос. «Меня затащили в толпу полиции. Били ногами в лицо и в спину. Если бы не закрывался, выбили бы зубы. Такого произвола я не видел давно. Все идем завтра, 9 июня, под облуправление МВД на улице Еврейской, 12», – призвал он.

Анонс акции бойкота выступления певицы появился в социальных сетях утром в четверг, 8 июня. «Выступала в Крыму и России – выступай и дальше, но забудь о заработке в Украине», – отмечали организаторы протеста.

Продюсер певицы Олег Заращук не отрицает, что Билык бывала в аннексированном Крыму. «У нее там муж», – пояснил он, передает корреспондент Радіо Свобода.

За несколько часов до начала концерта советник ГУНП Украины в Одесской области Руслан Форостяк писал в Фейсбуке, что «выступление отменено». В то же время к ресторану на одесских Черемушках полиция начала стягивать дополнительные силы, в том числе спецназовцев. Позже Форостяк написал, что у него есть основания сомневаться в намерениях отменить концерт Ирины Билык по данным, которые предоставили организаторы концерта правоохранителям и в ряд одесских СМИ, и он призывает граждан избегать агрессии, физических действий или оскорблений. «Уважайте мнение каждого, даже если вы почему-то его не разделяете», – заявил он.

В 2015 году Назар Холодницкий, который на тот момент исполнял обязанности прокурора в прокуратуре АРК (ныне Назар Холодницкий возглавляет Специализированную антикоррупционную прокуратуру – КР) сообщал, что Министерство внутренних дел Украины проводит проверку визита Ирины Билык в аннексированный Россией Крым. «К нам поступило обращение о привлечении гражданки Билык к ответственности за незаконное пересечение границы», – заявил тогда Холодницкий.

28 мая активисты помешали выступлению в одесском клубе «Ибица» певицы Светланы Лободы из-за ее выступления в России.

Впоследствии концерты в клубах одесской Аркадии отменили Иван Дорн и российский рэпер МОТ (Матвей Мельников – КР). Что касается последнего, активисты обратились в СБУ и Госпогранслужбу с требованием запретить ему въезд в Украину из-за поддержки аннексии Крыма и посещения аннексированного полуострова в 2015-2016 годах.

На 16 июня в Одессе запланирован концерт дуэта «Время и Стекло». Недавно этот продюсерский проект Потапа получил одну из наград премии канала RU.TV в Москве.