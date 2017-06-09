Во время выступления певицы Ирины Билык на открытии ресторана в Одессе произошли столкновения между полицией и активистами, которые протестовали против ее концерта. Представители проукраинских организаций выражали возмущение тем, что с концертом в Одессе находится певица, которая «имеет приверженность к оккупационной политике Кремля и в 2015 году посещала оккупированный Крым, заехав с территории Российской Федерации». Продюсер певицы Олег Заращук не отрицает, что Билык бывала в аннексированном Крыму.