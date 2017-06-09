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В Одессе вышли с протестом против концерта Ирины Билык из-за ее поездки в Крым (видео)

В Одессе вышли с протестом против концерта Ирины Билык из-за ее поездки в Крым (видео)
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Во время выступления певицы Ирины Билык на открытии ресторана в Одессе произошли столкновения между полицией и активистами, которые протестовали против ее концерта. Представители проукраинских организаций выражали возмущение тем, что с концертом в Одессе находится певица, которая «имеет приверженность к оккупационной политике Кремля и в 2015 году посещала оккупированный Крым, заехав с территории Российской Федерации». Продюсер певицы Олег Заращук не отрицает, что Билык бывала в аннексированном Крыму.

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