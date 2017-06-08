В Одессе сообщают о намерении активистов сорвать концерт украинской певицы Ирины Билык за ее посещение аннексированного Крыма в 2015 году, которое она совершила в нарушение украинского законодательства, прилетев в Симферополь из Москвы.

О намерении попытаться сорвать выступление певицы сообщил в Фейсбуке 8 июня одесский активист Сергей Стерненко.

«12 августа 2015 года она посещала Крым, заехав с территории России. Самолетом из Москвы, если быть точным. Прокуратура тогда этот инцидент расследовала, расследовала, но к ответственности Билык так и не привлекли. В последнее время она не вылезает практически из России.... Ее муж Аслан участвовал в российском «Голосе страны», а сама Ирина объяснила это тем, что выступать в России просто ближе к их дому. Вот так, одни погибают на фронте и в тылу от действий России, а некоторым просто удобнее туда кататься… Выступала в Крыму и России – выступай и дальше, но забудь о заработке в Украине», – написал Стерненко.

Концерт украинской певицы был запланирован в Одессе на вечер четверга 8 июня на открытии ресторана «Парк Лео».

По телефону корреспонденту Крым.Реалии представители заведения сообщили, что выступление певицы «должно было стать сюрпризом» для посетителей, но его отменили.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий Ирины Билык или ее представителя по этому поводу.

В 2015 году народная артистка Украины Ирина Билык признала, что посетила аннексированный Крым и выразила недоумение по поводу разгоревшегося в СМИ скандала, который разгорелся после того, как российский певец Филипп Киркоров обнародовал в своем Инстаграме фотографию с Билык.

Ирина Билык – украинская певица и композитор, Народная артистка Украины. В 1997 году певица завоевывает гран-при фестиваля «Парад хит-парадов». В августе 2002 года участвовала в фестивале «Yach Film» (Польша), награждена «Почесний Ях» в номинации «Открытие года». В 2006 году победила на «Showbiz AWARD» в номинации «Лучшая певица». В январе 2013 года получила премию от «Дорожного радио» в России, признана «народной» артисткой России.