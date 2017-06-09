Крымчане выходят на протесты только после «жестких социальных падений» – российский активист

В аннексированном Крыму люди не поднимутся на протесты против руководства России вплоть до момента «жесткого социального падения», заявил в эфире Радио Крым.Реалии российский активист, глава общественной организации «Чистый берег. Крым» Владимир Гарначук.

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«Скорее всего, это будут какие-то глобальные сдвиги, как это произошло в Севастополе. Они будут связаны с тем, когда лягушку не медленно начинают кипятить в кастрюле, а просто бросают в кипяток. Так произошло с генпланом в Севастополе, когда люди вдруг увидели, что их земельные участки попали в зону отчуждения и будут отбирать «мое, личное, кровное». Вот тогда люди начинают выходить и пытаться требовать. До тех пор, пока что-то касается людей поодиночке, а не скопом, как в Севастополе, вся эта затхлая атмосфера будет продолжаться... Пока не будет сильного и жесткого падения социального, никаких выступлений в Крыму не будет», – заявил Гарначук.

В Ялте 6 июня состоялся митинг за отставку подконтрольного Кремлю мэра города Андрея Ростенко. Пикет, организованный у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко и одобренный властями, собрал около тридцати человек. За активистами наблюдали российские силовики и представители местной администрации.

По информации организатора, темой митинга была «поддержка политики Владимира Путина и выражение недоверия главе администрации Ялты Андрею Ростенко за невыполнение им своих должностных обязанностей и обещаний».

В частности, российского мэра Ялты Андрея Ростенко обвиняют в том, что новый генплан города лоббирует интересы девелоперов и лишает Ялту 122 гектаров зеленых насаждений. Также, утверждают местные жители, Ростенко препятствует развитию в Ялте малого и среднего бизнеса.

Ранее, 27 мая, на митинге в Севастополе жители города потребовали отзыва представленного проекта генплана города и выразили недоверие российским правительству и парламенту города. На акции горожане вышли без российских флагов. Новый генплан делит город на зоны, не учитывая нынешние постройки. Так, территории, отведенные под дачи, давно заняты многоэтажками. А некоторые уже застроенные земли попадают в природоохранную зону.