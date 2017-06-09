Государственная пограничная служба Украины сообщает 9 июня о задержании в Одесской области судна, на котором незаконно переправляли людей в аннексированный Крым.

«8 июня 2017 года оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы совместно со спецподразделением Одесского пограничного отряда и Нацполицией осуществили арест судна «Bospor» (флаг Молдова), которое незаконно переправляло лиц (моряков) через государственную границу. Как выяснили правоохранители, в течение 2015-2017 годов нарушители с использованием судов заграничного следования осуществляли незаконную переправку моряков через закрытые пункты пропуска на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым», – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в течение 2015-2016 годов «организаторы канала незаконно переправили через границу почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей».

Предварительно арестованное имущество оценивают в 44,5 миллиона гривен.

«Сейчас дальнейшие меры по открытого уголовного производства продолжаются», – добавляет пресс-служба ведомства.

Месяц назад, 10 мая, в Государственной пограничной службе Украины сообщили о разоблачении фирмы, которая отправляла моряков для работы на судах, которые незаконно выходили в море из портов аннексированного Крыма.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства. Официально Кабинет министров Украины исключил крымские порты из перечня открытых для иностранных судов в мае 2015 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».