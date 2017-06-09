Аннексированный Крым и временно оккупированные территории Донбасса перестают быть «козырной картой» России для давления на Украину, особенно в вопросе украинского членства в НАТО. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии украинский эксперт Института общественно-экономических исследований Николай Капитоненко.

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«Ситуация с аннексией Крыма – это в миниатюре внешняя политика России, когда ты боишься своих партнеров и думаешь, что они обязательно будут оппонентами, воспринимаешь все в плохом свете, строишь на этих страхах политику. Аннексия Крыма явно была ошибкой, за которую надо дорого платить, но ты это делаешь, иначе боишься, что совсем без ничего останешься... На востоке Украины и задумывалось все для того, чтобы потом торговаться с Украиной об условиях, на которых Россия готова нам будет вернуть наши территории... Сегодня у нее все меньше шансов на сделку, которая могла бы сводиться к следующему: мы вам отдаем Донбасс и вы становитесь внеблоковыми, не идете ни в НАТО, ни в ЕС», – подчеркнул Капитоненко.

8 июня Верховная Рада Украины законодательно закрепила приоритет членства Украины в НАТО (организации Североатлантического договора). За принятие законопроекта №6470 в целом проголосовали 276 депутатов (при минимально необходимых 226).

Один из авторов законопроекта, спикер парламента Андрей Парубий заявил перед голосованием, что документ закрепит «главный по безопасности курс Украины – членство в НАТО».

Киев формально ограничивается пока задачей перейти на стандарты и принципы деятельности Североатлантического союза и активно сотрудничает с НАТО на разных направлениях. В НАТО отмечают, что позиция союза остается неизменной: Украина имеет право на вступление, когда Киев выразит желание вступать и выполнит необходимые условия. Зато Россия требует «гарантий невступления Украины в НАТО».