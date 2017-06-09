На Крым идут грозы и шквальный ветер – синоптики

В Крыму сообщают о надвигающихся ливнях и шквальном ветре. Ухудшение погоды на полуострове ожидается 9 и 10 июня, сообщает пресс-служба российского управления МЧС в Крыму.

По сообщению синоптиков, днем 9 июня и в течение суток 10 июня на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду.

В ведомстве призвали жителей полуострова соблюдать правила безопасности: необходимо плотно закрыть окна, ограничить выход из зданий, по возможности находиться в помещениях; на улице следует держаться подальше от линий электропередач, крупных деревьев, не следует парковать рядом с ними машины.