На акции против реновации в Москве задержали 3 человек, всех уже отпустили

Полиция в России в пятницу, 9 июня, задержала троих человек, которые участвовали в стихийной акции возле Госдумы против программы сноса домов в Москве, так называемой реновации. Сообщается, среди задержанных был лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Его и двух других задержанных на данный момент отпустили.

Ожидается, что сегодня российские депутаты рассмотрят законопроект о программе так называемой реновации во втором чтении. Также в пятницу в Московском городском суде рассматривается первый из ряда исков против реновации. Около 300 человек, собравшихся у здания Госдумы 9 июня, скандировали «Долой реновацию», «Руки прочь от Москвы» и подобные лозуги.

Похожий протест состоялся у Госдумы 6 июня.

В рамках программы реновации в Москве планируют снести более 4,5 тысячи домов в 85 районах города. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей, которые в мае трижды выходили на митинги с требованием к властям отклонить рассмотренный в Госдуме законопроект как нарушающий конституционное право на частную собственность.