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В Керчи собираются лишить мандата депутата, осужденного за браконьерство

На заседании очередной сессии подконтрольного Кремлю Керченского городского совета депутаты намерены рассмотреть вопрос лишения полномочий представителя партии «Единая Россия» Дениса Щербинина. Соответствующий проект решения опубликован 9 июня на сайте горсовета.

В документе отмечается, что в отношении Щербинина 6 марта вступил в силу приговор суда от 21 ноября 2016 года, признавший керченского депутата виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 УК России, по п. «а», «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК России (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба с применением плавающего средства в местах нереста – КР).

Комментариев самого Дениса Щербинина или его адвоката на данный момент нет.

Щербинина обвинили в незаконном вылове 30 тонн рыбы в апреле 2014 года. Щербинин сообщал в местных СМИ о рейдерском захвате судна и утверждал, что керченским рыбакам препятствуют в получении лицензий.

Ранее керченские депутаты утверждали, что подали на 71-й сессию Керченского горсовета проект решения о прекращении полномочий главы горсовета Ларисы Щербулы, имя которой фигурирует в суде по делу о даче взятки, но этот проект решения на сайте горсовета не опубликован.

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