Керченский депутат подал в прокуратуру заявление на главу горсовета Щербулу

Депутат подконтрольного Кремлю городского совета Андрей Круглов подал заявление в российскую прокуратуру Керчи с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась с главой горсовета Ларисой Щербулой, фигурирующей в суде по делу о взятке. Об этом Круглов сообщил 8 июня в комментарии Крым.Реалии.

По его словам, часть керченских депутатов, несмотря на оказываемое на них давление, намерены с помощью прокуратуры добиться снятия Ларисы Щербулы с должности председателя городского совета, поскольку она нарушила антикоррупционное законодательство России и не заявила о готовящейся взятке.

«Вчера подано в прокуратуру Керчи заявление с просьбой разобраться по факту, потому что мы получили ответ от прокуратуры Керчи, где они ссылаются на ряд законодательных актов, проанализировали этот ответ… Вплоть до того, что могут быть какие-то оперативные действия, поэтому пусть разбираются. Мы извещаем прокуратуру, что действия председателя (горсовета – КР) не были сделаны законным путем, соответственно, данное ее поведение попадает под статью увольнения ее с должности», – сказал Андрей Круглов.

На сайте подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма о каких-либо действиях в отношении главы горсовета Ларисы Щербулы пока не сообщается.

На заседании подконтрольного Кремлю Керченского городского суда, на котором рассматривали дело бывшего главы администрации Керчи Сергея Писарева, подозреваемого во взятке, свидетель обвинения 7 июня заявил, что вел переговоры по поводу взятки с нынешней главой Керченского городского совета Ларисой Щербулой. Предприниматель Николай Рудый заявил суду, что позднее Щербула попросила Писарева взять эти деньги у предпринимателя.

Лариса Щербула не комментирует судебное слушание и свое участие в расследовании дела Сергея Писарева. На заседание суда 7 июня Щепбула не явилась, вместо этого она уехала в Севастополь на совещание по строительству парка «Патриот».

В отношении Сергея Писарева было возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки в размере 50 тысяч долларов США от предпринимателя за содействие в заключении администрацией города Керчи договоров аренды и купли-продажи земельных участков.​

25 июня 2017 года на сессии горсовета Керчи депутат Андрей Круглов заявил, что Щербула нарушила антикоррупционное законодательство. Он зачитал представление Следственного комитета России, в котором говорится, что Лариса Щербула была в курсе незаконных действий Сергея Писарева, когда тот вымогал взятку у местного предпринимателя. В документе Следкома говорилось, что этот бизнесмен обращался к Щербуле с просьбой снизить размер денежного вознаграждения. Та, по данным следствия, предложила бизнесмену решать этот вопрос с Писаревым.

В представлении Следкома говорилось, что Щербула не привлекалась к уголовной ответственности, поскольку добровольно отказалась от участия в коррупционном деянии. Однако, по версии Следкома, она нарушила российский закон «О противодействии коррупции»: не доложила о готовящейся даче взятки. В связи с этим Следком предложил горсовету Керчи рассмотреть вопрос привлечения ее к ответственности.

Депутат Андрей Круглов тем временем заявляет, что на его коллег, которые выступают против Щербулы, оказывают давление.