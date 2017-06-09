Трамп назвал показания Коми «ложью» и разглашением секретной информации

Президент США Дональд Трамп назвал показания экс-директора ФБР Джеймса Коми перед сенатским комитетом по делам разведки «ложью» и раскрытием секретной информации. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

«Несмотря на такое большое количество неправдивых заявлений и лжи, – полная и окончательная расплата ... Вау, Коми сливает секреты», – написал Трамп.

8 июня бывший директор ФБР Джеймс Коми выступил перед комитетом по делам разведки Сената. Он заявил, что президент США Дональд Трамп соврал, описывая бюро как организацию со значительными проблемами. Коми также выразил уверенность в том, что Трамп уволил его из-за уголовного расследования, которое проводит ФБР по делу связей с российскими чиновниками.

Представители Трампа это опровергли, предупредив Коми об ответственности за разглашение конфиденциальных данных.