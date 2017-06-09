Летая из России в Крым, украинцы нарушают закон – Госпогранслужба Украины

Граждане Украины, которые летают в аннексированный Крым из российских аэропортов, нарушают украинское законодательство. Об этом 9 июня в комментарии Крым.Реалии рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Если у нас есть подтверждение, что человек действительно это совершил, при пересечении границы на въезд в Украину он может быть привлечен к административной ответственности. Ему грозит административная ответственность в виде оплаты штрафа, но ограничить такого гражданина в праве въезда в Украину мы не имеем права», – заявил Слободян.

8 июня во время выступления украинской певицы Ирины Билык на открытии ресторана в Одессе произошли столкновения между полицией и активистами, которые протестовали против ее концерта. Представители проукраинских организаций выражали возмущение тем, что Билык в 2015 году посещала аннексированный Крым, заехав с территории России. Сама Ирина Билык признала, что посещала аннексированный Крым.

В 2015 году Назар Холодницкий, который на тот момент исполнял обязанности прокурора в прокуратуре АРК (ныне Назар Холодницкий возглавляет Специализированную антикоррупционную прокуратуру – КР) сообщал, что Министерство внутренних дел Украины проводит проверку визита Ирины Билык в аннексированный Россией Крым. «К нам поступило обращение о привлечении гражданки Билык к ответственности за незаконное пересечение границы», – заявил тогда Холодницкий.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница». На админгранице работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».