Руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев считает, что в аннексированном Крыму и Севастополе налицо сговор нефтетрейдеров. Из-за этого крымские цены на бензин и продукты питания существенно превышают среднероссийские. Об этом Арьемьев заявил журналистам в Севастополе, сообщает «РИА Новости Крым».

«Здесь же (в аннексированном Крыму и Севастополе – КР) есть сговор (среди нефтетрейдеров – КР). Мы намерены наложить сумасшедший штраф и разорить этих жуликов», – сказал Артемьев.

Накануне, 8 июня, сообщалось об очередном подорожании бензина в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».