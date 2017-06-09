Пакистан и Индия вступили в ШОС

Пакистан и Индия стали полноправными членами Шанхайской организации сотрудничества. Президенты прежних стран-членов – Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана – подписали документ о вступлении еще двух стран на саммите организации в столице Казахстана Астане.

На встрече было подписано еще ряд документов, в частности конвенция о совместных мерах в борьбе против экстремизма.

В переговорах сначала участвовали шесть прежних членов, затем к более широкой встрече присоединились и новые члены, а также страны-наблюдатели в ШОС – Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия.

Ведущие силы ШОС, Китай и Россия, имеют схожие позиции по многим международным вопросам, но соревнуются между собой за влияние в регионе Средней Азии, богатом на энергоносители. ШОС является для России и Китая платформой для усиления влияния в Средней и Южной Азии. Но, в отличие от России, Китай не стремится придать этому объединению четкий антизападный уклон.