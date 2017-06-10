В Чечне отпустили из-под стражи спортсмена Мурада Амриева

В Чечне освободили из-под стражи чемпиона по смешанным единоборствам Мурада Амриева. Как сообщает Кавказ.Реалии, здание Старопромыслового отдела полиции он покинул в сопровождении членов Совета по правам человека при главе Чечни Хеды Саратовой и Алпы Газиевой.

По словам Саратовой, Амриева отпустили после допроса следователя.

«Все это время мы находились в отделе полиции. Приехал адвокат, провели допрос. Его отпустили и мы его передали родным, матери, сестре и брату, приехавшим к отделу полиции», – прокомментировала Саратова.

Как сообщил журналистам адвокат, Амриева отпустили домой под подписку о невыезде.

8 июня Мурада Амриева белорусские правоохранители передали российским, а именно работникам МВД Чечни – несмотря на предыдущие призывы не делать этого из-за опасности, которая грозит спортсмену дома. В Чечне Амриева еще в феврале объявили в розыск.

Его сняли с поезда в российском городе Брянске, недалеко от границы с Беларусью, в воскресенье, 4 июня. Во вторник, 6 июня, его официально освободили из-под стражи и доставили в помещение прокуратуры, которое извне окружили неизвестные в масках – по сообщениям, сотрудники МВД Чечни. Амриев сумел убежать и в результате перебрался в Белоруссию, где в ночь на четверг был задержан белорусскими пограничниками у города Добруш.

Европейский суд по правам человека направил России вопросы, связанные с задержанием Амриева и его последующей передачей правоохранительным органам Чечни.

По мнению правозащитников, полиция преследует Мурада Амриева за то, что он рассказал о пытках, которые, по его словам, он получил от рук правоохранителей в Грозном в 2013 году. Правозащитники считают, что это «кровная месть» чеченской полиции.

В 2013 году Амриев рассказал правозащитникам о пытках, которым он подвергся в одном из отделений МВД в Грозном. По его словам, таким образом чеченская полиция пыталась заставить его старшего брата вернуться из Германии в Чечню. Брата Амриева обвиняет в покушении на убийство одно из главных должностных лиц полиции Чечни.

После побега из Чечни в 2013 Амриев, гражданин России, жил в Украине. В момент задержания в поезде в Брянске он ехал в Москву, чтобы собрать документы, необходимые для продолжения права пребывания в Украине.

Перед задержанием в Беларуси Амриев сообщил правозащитникам, что узнал в одном из оперативников, которые окружили 6 июня прокуратуру в Брянске, человека, который его пытал в Грозном.