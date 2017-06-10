Депутата Сакского райсовета уволили из-за «утаивания» сведений о доходах

Депутата подконтрольного Кремлю Сакского районного совета уволили из-за «сокрытия» сведений и доходе. Об этом сообщает пресс-служба российской прокуратуры Крыма.

«Установлено, что депутат Сакского районного совета, делегированный от Уютненского сельского совета, не представил сведения о доходах, тем самым сокрыв их. Во исполнение требований прокуратуры полномочия депутата районного и муниципального уровней прекращены досрочно», – сообщили в ведомстве.

Накануне в Симферопольском районе прекратили полномочия трех депутатов сельских советов района из-за непредоставления сведений о доходах.

В апреле 2016 года подконтрольный России парламент Крыма принял закон, регламентирующий освобождение от должности лиц, замещающих государственные должности, в связи с утратой доверия.

Основанием для увольнения, согласно закону, в частности, является непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является чиновник. Увольнению также подлежат лица, не предоставляющие сведений о собственных доходах и доходах своей семьи.