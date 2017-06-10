Трампа хотят убедить принять участие в разрешении украинского конфликта во время визита в Польшу

6 июля президент США Дональд Трамп прибудет в Польшу. Об этом в Twitter сообщила канцелярия польского президента Анджея Дуды.

Информацию подтвердило Министерство иностранных дел Польши.

«Президент Трамп принял приглашение президента Республики Польша Анджея Дуды приехать в Польшу с визитом 6 июля», – сообщает пресс-служба ведомства.

О визите американского президента в Польшу говорится также в заявлении Белого дома. В ней сказано, что Трамп приедет в Польшу перед саммитом «Группы двадцати», который состоится в немецком Гамбурге 7-8 июля.

«Этот визит подтверждает твердую приверженность Америки к одному из ближайших европейских союзников и показывает приоритетное направление деятельности президентской администрации, которая заключается в укреплении коллективной обороны НАТО. Лидеры обсудят ряд двусторонних и региональных вопросов, углубляя союз, основанный на общих ценностях и интересах. Во время своего визита в Польшу президент Трамп выступит с ключевой речью и примет участие в саммите «Триморья», чтобы показать наши прочные связи с Европой», – говорится в заявлении Белого дома.

Как заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский значительная часть визита Трампа в Польшу будет посвящена вопросам национальной безопасности региона. В интервью польскому телевидению «TVN 24» Ващиковский сказал: «Польская сторона будет побуждать американцев участвовать в решении конфликта в Украине».

Саммит государств «Триморья» состоится в Польше 6-7 июля. В нем примут участие президенты 11 стран Центрально-Восточной и Южной Европы. Идея этой встречи заключается в углублении военного и энергетического сотрудничества государств, лежащих между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.