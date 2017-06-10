Керчане могут посетить плавучий музей-бронекатер

В Керчи (Павловская бухта) в рамках экспедиции-реконструкции «По волнам памяти-2017» на 2 дня (с 8 по 10 июня – КР) пришвартовался плавучий музей-бронекатер БК 73. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

«Это единственная в мире точная копия легендарных бронекатеров образца 1938 года, при создании которого использовались механизмы и вооружения времен войны (Второй мировой войны – КР), поднятых со дна Керченского пролива. Из пулемета, который стреляет холостыми, мне предоставили право выстрелить», – написала на своей странице в Facebook подконтрольная Кремлю глава горсовета Керчи Лариса Щербула.

Как проинформировали в пресс-службе, с 2015 года в мае-июне бронекатер осуществляет рейды по реке Волга, Волго-Донскому каналу и Азовскому морю от российского города Тольятти до Керчи. Путь длиной около двух тысяч километров экипаж преодолевает чуть больше, чем за 2 недели.

По информации горсовета, все желающие смогут посетить бронетанкер до 10 июня включительно.