Столкновения на концерте Билык в Одессе: активист обратился в прокуратуру

Активист Сергей Стерненко, который после столкновений во время концерта Ирины Билык в Одессе 8 июня заявил, что ему разбили нос, обратился в прокуратуру Одесской области с обвинениями правоохранителей в «беспределе».

Об этом корреспонденту Радіо Свобода сообщил сам Стерненко. Факт обращения в пресс-службе прокуратуры подтвердили.

Также Стерненко планирует в понедельник пройти судебно-медицинскую экспертизу и дать показания департамента внутренних расследований Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

«Основной причиной того, что произошло, является то, что некоторые из сотрудников правоохранительных органов позволяет себе применять чрезмерную силу», – сказал Сергей Стерненко корреспонденту Радіо Свобода.

«Хотелось бы реальной, с юридическими последствиями, реакции», – написал он на своей странице в Facebook.

9 июня, находясь с рабочей поездкой в Одессе, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Национальной полиции Украины Сергей Князев встретились со Стерненко и несколькими его друзьями.

«Мы сделаем выводы из этого инцидента, также сделают выводы эти ребята», – цитирует Авакова пресс-служба ведомства.

«Хочу еще раз публично повторить, что нет такого патриотического флага, которым кто-то может присвоить себе право насилия на улице. Право применения силы принадлежит исключительно государству. И государство делегировало это право Нацполиции», – добавил глава МВД.

Общение руководства МВД с активистами для прессы было закрытым.

На встрече присутствовал народный депутат Борислав Береза.

Как передает корреспондент Радіо Свобода, народный депутат выразил готовность «быть коммуникатором» между полицейскими и гражданскими активистами Одессы. Борислав Береза отметил, что берет дело под свой депутатский контроль: «Я устал от ссор активистов с полицией».

Накануне Главное управление Национальной полиции в Одесской области сообщило об открытии двух уголовных производств по статье 296 (хулиганство) и статье 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины по факту столкновений между полицейскими и активистами 8 июня.

Представители проукраинских организаций выражали возмущение тем, что с концертом в Одессе находится певица, которая «имеет приверженность к оккупационной политики Кремля и в 2015 году посещала оккупирован Крым, заехав с территории Российской Федерации».

Продюсер певицы Олег Заращук написал в Facebok, что Билык бывала в аннексированном Крыму, потому что «у нее там муж».

В 2015 году Назар Холодницкий, который на тот момент исполнял обязанности прокурора в прокуратуре Крыма, работает на материковой части Украины (ныне Назар Холодницкий возглавляет Специализированную антикоррупционную прокуратуру – КР), сообщал: Министерство внутренних дел проводит проверку визита Ирины Билык в аннексированній Россией Крым. «К нам поступило обращение о привлечении гражданки Билык к ответственности за незаконное пересечение границы, - заявил тогда Холодницкий.