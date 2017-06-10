В Киеве запустили «таймер безвиза»

В столице Украины – Киеве на площади перед Администрацией президента 11 июня запустили символический «таймер безвиза».

«Мы запускаем таймер, осуществляет символический отсчет до получения безвизового режима с ЕС. Каждая секунда, которую он отмеряет не только приближает нас к «безвизу». Не только авторизует украинский паспорт на границе с ЕС, который в полночь превратится в паспорт европейского значения и возможностей. Не только запускает мощный двигатель наших усиленных контактов с объединенной семьей народов Евросоюза. В 12:00 последний звук обратного отсчета ознаменует символическое падение бумажной завесы, которая годами отделяла нас от Европы», – говорится в сообщении президента Петра Порошенко в Facebook.

Первых украинских туристов и чиновников в рамках вступления в силу безвизового режима примет Литва. Туда отправится торжественный авиарейс. Об этом шла речь во время совместного брифинга президента Украины Петра Порошенко и его коллегой из Литвы Далей Грибаускайте 9 июня.

В Министерстве иностранных дел Украины объяснили, что безвизовый режим с Европейским союзом заработает по местному времени каждой страны-члена в течение ночи 11 июня.

С 11 июня для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС. Это стало возможным после того, как Совет министров Евросоюза 11 мая принял окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии. Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо иметь биометрический паспорт.