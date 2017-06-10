Геращенко: на оккупированных территориях увеличилось количество заложников за проукраинскую позицию

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщает об увеличении количества заложников на оккупированных территориях, которых «хватают» именно за проукраинскую позицию. В частности, она вспоминает журналиста Станислава Васина, который продолжал писать в оккупированном Донецке для изданий на подконтрольной Украине территории.

«Об исчезновении Станислава Васина мы узнали во вторник вечером, накануне минской встречи от Егора Фирсова и Оксаны Коваленко. Все компетентные органы сразу были проинформированы и приобщены, чтобы узнать больше информации о судьбе Стаса. Не комментировала и не комментирую наши действия, чтобы не навредить. Сегодня в «Зеркале недели» вышла статья Сергея Рахманина, где раскрывается фамилия талантливого журналиста. Могу добавить только одно - за последние месяцы имеем значительное увеличение количества заложников, именно за счет гражданских, которых хватают и сажают на оккупированных территориях именно за проукраинскую позицию. Зато задержаны и осуждены за преступления против государства Украина по украинскому законодательству, после отбывания наказания выходят из-под стражи, в том числе досрочно, по закону одного депутата (закон отменили, но по вынесенным приговорам он не имеет обратной силы)», – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Бывший народный депутат Егор Фирсов сообщил 9 июня, что полиция открыла производство по факту исчезновения журналиста Станислава Васина.

Ранее Фирсов сообщил Радио Донбас.Реалии, что в группировке «ДНР» родственникам блогера Станислава Васина не дают никакой информации о его местонахождении, известно, что мама последний раз общалась с ним 2 июня, на следующий день они должны были встретиться в Макеевке, но этого не произошло Станислав Васин просто не вышел на связь.

Блогер и автор Радио Донбас.Реалии Станислав Васин на днях пропал без вести в Донецке. Егор Фирсов предполагает, что журналист был задержан боевиками группировки «ДНР». Родственники не могут связаться со Станиславом, по данным Фирсова, в квартире Васина – следы взлома и обыска. Подтверждения этой информации из других источников нет.

Станислав Васин готовил репортажи о жизни Донецка для Радио Донбасс.Реалии и других изданий. Связи с ним редакция Радіо Свобода не имеет с пятницы, 2 июня.

7 июня во Минске гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы обсуждала итоги верификации для скорейшего освобождения заложников.

Ирина Геращенко предположила ранее, что сепаратисты затягивают процесс обмена.

Как заявила представительница группировки «ЛНР» Ольга Кобцева, обе группировки требуют информацию о верификации задержанных лиц украинской стороной с подписью Виктора Медведчука. Сам Медведчук на это никак не реагировал.

Накануне в СБУ заявляли о готовности передать сепаратистам 200 человек в рамках обмена.

По последним данным украинской стороны, на оккупированной части Донбасса находятся 127 украинских заложников. Освобождение заложников является одним из пунктов Минских соглашений.