В Крыму ожидается подъем уровня воды в реках – МЧС

Уровень воды в реках Крыма 10-11 июня может подняться на полтора метра из-за дождей. Об этом 10 июня сообщили в российском управлении МЧС полуострова.

«Управление МЧС России по Республике Крым предупреждает: по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» во второй половине суток 10 июня и в течение суток 11 июня на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 м без достижения опасных отметок», – говорится в сообщении.

В Симферополе 10 июня в результате ливня затопленными оказались некоторые районы города.

Накануне МЧС накануне в МЧС Крыма предупреждали о надвигающихся на полуостров грозах и шквальном ветре. В ведомстве призвали жителей Крыма соблюдать правила безопасности и не выходить из домов.