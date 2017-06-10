Ко Дню крымскотатарского флага в Геническом районе анонсируют шествие и автопробег

В Геническом районе ко Дню крымскотатарского флага планируют проведение различных акций, шествий и автопробега. Об этом Крым.Реалии рассказала заместитель главы Генической райгосадминистрации, член Меджлиса крымскотатарского народа Гульнара Бекирова.

«В районе, где компактно и массово проживают крымские татары, местная администрация и меджлисы, на должном уровне проведем ряд мероприятий, посвященных Дню крымскотатарского флага. Два флага – одна страна», – отметила Гульнара Бекирова.

Также запланировано проведение акций «Два флага – одна страна» в селе Счастливцево на Арабатской стрелке, а в поселке Новоалексеевка – автопробег и шествие. Здесь также организуют концерт и угощения крымскотатарскими блюдами.

Ко Дню флага также намерены подготовить выставку народного творчества крымских татар Генического района, конкурс рисунков и акцию «Флаг в каждый дом».

Херсонская область граничит с территорией аннексированного Россией Крыма. По данным местных меджлисов, на Херсонщине проживает более 10 тысяч крымских татар, наиболее массовые компактные поселения которых сосредоточены в Геническом районе.