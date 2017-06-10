Musafir vaqtı: Как пациенту выбрать себе врача?

10 июня в гостях проекта «Musafir vaqtı» уролог Александровской больницы, отделения острых заболеваний мочевыделительной системы – Сейдали Халилов.



Наш гость расскажет о том, что нужно сделать мужчинам, чтобы сохранить своё здоровье. Сейдали расскажет о медицине в Крыму и на материковой части Украины, развеет стереотипы слушателей о бесплатной медицине.

Автор программы – Халисе Зинедин.



Время эфира: 18:40 – 18:50. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.