В Ставрополе неизвестные бросили «коктейль Молотова» в штаб Навального

В российском городе Ставрополь неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в помещение, где расположен предвыборный штаб оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на активиста Ярослава Синюгина.

По его словам, инцидент произошел ночью, а бутылка не воспламенилась. На место происшествия приехали следователи и сотрудники центра по противодействию экстремизму.

По словам Синюгина, они требовали пустить их в штаб, а когда активист попытался уехать, его машину заблокировали микроавтобусом.

Позднее на место прибыл начальник ставропольского МВД и глава местного следственного управления. Самого Синюгина отпустили.

Штабы Алексея Навального действуют в десятках городов России – 46-й по счету открылся 9 июня в Ижевске.



Координаторы и волонтеры неоднократно заявляли о провокациях в отношении себя и арендодателей, а также давлении со стороны правоохранительных органов.

12 июня, в день России сторонники Навального планируют митинги в регионах против коррупции.



9 июня ректорат медицинского университета имени Мечникова в Санкт-Петербурге опубликовал обращение к студентам с просьбой не выходить на акцию 12 июня. В руководстве вуза заявили, что Алексей Навальный планирует провокации, «используя трудности сегодняшнего дня» и «недовольство в студенческой среде».

Сторонники Навального сообщили, что от участия в митингах также отговаривали учащихся школ и вузов в Самаре, Калининграде, Владимире, Ижевске, Мурманске, Чебоксарах, Великом Новгороде, Белгороде, Якутске, Краснодаре, Ставрополе, Салавате, Омске, Новокузнецке и Благовещенске.