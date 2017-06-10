В Евпатории заявляют о рекордном количестве участников экскурсии по «Малому Иерусалиму»

10 июня в день празднования 10-летия туристического маршрута «Малый Иерусалим» в Евпатории установили новый рекорд по количеству участников массовой бесплатной экскурсии по маршруту. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города.

По ее информации, по улице Караимской прошли группами 7 тысяч 60 человек вместе с экскурсоводами, которые рассказали об истории маршрута и его достопримечательностях. Все участники получили памятные сертификаты.

«Удалось улучшить рекорд, установленный 10 лет назад на открытии «Малого Иерусалима». Тогда в массовой экскурсии приняли участие 4 877 человек. Евпаторийцы подошли к делу творчески: старт экскурсии дала императрица Екатерина II, она же и объявила итоговое число участников», – говорится в сообщении.

В массовой экскурсии приняли участие министр курортов и туризма подконтрольного России правительства Крым Сергей Стрельбицкий и власти Евпатории.



9 и 10 июня в Евпатории проходить Форум туристских маршрутов и экскурсионных программ по Крыму. Его проведение приурочено к 10-летию со дня открытия туристического маршрута «Малый Иерусалим». Программой форума предусмотрены выставки, мастер-классы и знакомство с культурой народов, живущих на полуострове.