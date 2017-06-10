В СБУ заявляют о раскрытии на Донбассе агентурной сети российских спецслужб

В Службе безопасности Украины сообщают, что ее сотрудники раскрыли на Донбассе агентурную сеть, организованную представителями Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России.

По информации пресс­-центра ведомства, правоохранители установили, что через знакомых, которые находятся временно оккупированных территориях Донбасса, российские спецслужбы завербовали двух жителей Лисичанска и Константиновки.



Они получили задания от российских кураторов, которые маскировались в Луганске под крышей «правоохранительных органов» группировки «ЛНР», создали сеть информаторов на подконтрольной украинским властям территории Донбасса.

Сотрудники контрразведки СБУ задокументировали, что основной задачей агентов был сбор и передача информации о передислокации подразделений сил АТО вблизи линии размежевания, говорится в сообщении.



Спецслужбы России также интересовались инфраструктурными деталями фортификационных сооружений Вооруженных сил Украины, размещенных в глубине позиций сил АТО. Информацию агенты передавали по мобильным телефонам, используя отдельные сим-карты.

Оперативники СБУ одновременно задержали двух мужчин в Лисичанск и Константиновке. Во время обысков у злоумышленников изъяли телефоны с доказательствами контактов с российскими кураторами, утверждают в ведомстве.

«Агентам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сотрудники СБУ установили личности еще троих жителей Донбассе, которые входили в агентурную сеть. В отношении них будет принято отдельное процессуальное решение», – говорится в сообщении пресс-центра.

Россия, кроме многочисленных фактов агрессии на украинской части Донбасса, продолжает отрицать свою причастность к этим событиям, признавая только то, что там могут быть якобы неподконтрольные Москве российские «добровольцы».