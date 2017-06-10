Керчан накануне Дня России предупредили об ответственности за экстремизм и терроризм

Подконтрольные России власти Керчи напомнили местным жителям об ответственности за экстремистскую и террористическую деятельность. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте подконтрольной России администрации города накануне проведения Дня России.



В объявлении перечислены все российские законодательные акты, регламентирующие ответственность за экстремизм и терроризм.



Отдельно процитированы наказания по десяти статьям Уголовного кодекса России. В них напоминается, что за совершение теракта в России предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения.



День России отмечается 12 июня. Празднования запланированы и в Крыму, который с 2014 года де-факто контролируется Россией.



Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.



Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».