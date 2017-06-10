«Прощай, немытая Россия»: Порошенко заявил о разрыве Украины с «Российской империей»

Президент Украины Петр Порошенко назвал начало действия для Украины безвизового режима с Евросоюзом ее разрывом от «Российской империи». Об этом он заявил, выступая на концерте «Безвиз» в Киеве по случаю вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом.



Порошенко отметил, что считает символичным вступление в силу безвизового режима с ЕС накануне 12 июня – дня провозглашения суверенитета России.

«Мы с вами, украинский народ и вся Украины, вступаем в абсолютно другую эпоху. И это событие знаменует окончательный разрыв нашей страны с «Российской империей». А украинского демократического мира с авторитарным «русским миром». Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ», – заявил он.

Этот эпизод выступления главы государства обнародовал на своей странице в Faсebook его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Действие безвизового режима с Евросоюзом для украинцев начнется в полночь 11 июня.