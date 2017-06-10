В Севастополе российские военные метали гранаты и плавали на дальние дистанции

В Севастополе состоялся чемпионат Южного военного округа Минобороны России по военно-спортивному многоборью, военному троеборью и военно-спортивному ориентированию.



Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, чемпионат проводился на базе отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала.Нахимова, отдельной бригады разведки и отдельной бригады береговой обороны флота.



Команды российских военнослужащих соревновались в метании гранат на точность и дальность, преодолении полосы препятствий, плавании, кроссе на различные дистанции.



«Победителем чемпионата по военно-спортивному многоборью стала сборная команда Черноморского флота. В военном троеборье первенство заняли военнослужащие общевойсковой армии из Владикавказа, а турнирную таблицу чемпионата по военно-спортивному ориентированию также возглавили черноморцы», – говорится в сообщении.



Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.



Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».