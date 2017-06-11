Росморпорт намерен отправить судно «Князь Владимир» через Крым в Турцию

Круиз на судне «Князь Владимир» из Сочи в аннексированный Россией Крым намерены продлить до Стамбула. Такое заявление 11 июня сделал генеральный директор Росморпорта Андрей Тарасенко во время экскурсии по лайнеру.

Он сообщил журналистам, что переговоры о заходах в турецкий порт продолжаются, а путешествие лайнера может состояться уже осенью.

«Ведем переговоры, мы хотим осенью эту линию сделать. До октября мы работаем по Черному морю, среди своих портов, в октябре договариваемся, чтобы у нас было Сочи – Стамбул, договоренность уже есть», – сказал Тарасенко.

Такие заявления уже звучали со стороны России, однако Турция отказалась принимать судно из Крыма.

Стало известно, что на первый рейс судна «Князь Владимир» в Крым не продали и половины билетов.

Российские власти ожидают, что в июне этот корабль станет первым за три года круизным лайнером, который будет ходить из соседней России на Крымский полуостров. Организовать регулярное сообщение между Краснодарским краем и Крымом ранее распорядился президент России Владимир Путин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».