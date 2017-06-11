В пунктах пропуска на украинско-польской границе нет значительных нагрузок – пограничники

В первый день введения для Украины безвизового режима с ЕС 11 июня на украинско-польской границе наблюдаются очереди как на автомобильных пунктах пропуска, так и на пешем, впрочем они меньше, чем до сих пор в будни. Об этом Радіо Свобода сообщил представитель Мостиского пограничного отряда Иван Галкин.

«Мы в первые дни введения «безвиза» прогнозировали увеличение потока автомобилей и граждан до 30%, потом уже до 10-15%. Сегодня работаем в штатном режиме, нет значительных нагрузок. Пункт пропуска не работает на полную загрузку, как в будний день. Проверка биометрического паспорта длится 15-20 секунд», – рассказал Галкин.

Как передает корреспондент Радіо Свобода, сегодня менее 10% граждан Украины въезжали в Польшу по биометрическим паспортом.

Большинство тех, кто пересекал границу – 75%, делали это с карточкой участника малого пограничного движения, остальные – с шенгенской визой.

«Граждане Украины должны иметь действующий биометрический паспорт, должны обладать финансовыми средствами, обосновать цель и условия въезда. Их данные не могут быть в системе об отказе въезда. Граждане не могут представлять угрозу, опасность обществу, европейскому сообществу», – отметила представитель пограничной службы Польши Моника Росицки-Гаргол.

Украинские и польские пограничники сообщили, что проверка биометрических паспортов занимает меньше времени, чем документов с визой.

11 июня вступила в силу визовая либерализация для граждан Украины при краткосрочных поездках украинских граждан в страны ЕС и «шенгена».

Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран «шенгенской зоны» за пределами ЕС. Этот режим пока не касается так называемых «заморских владений» Нидерландов и Франции.

Чтобы воспользоваться этим режимом, надо иметь биометрический паспорт и, так же, как и в случае с визовым режимом, быть способным по просьбе пограничных органов доказать цель и условия своей поездки, свою платежеспособность и тому подобное.

Безвизовый режим позволяет находиться в странах, которых он касается, 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства.