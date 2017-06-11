Фильм «Он вам не Димон» оказался на государственном российском сайте

На официальном сайте Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга опубликовали фильм-расследование «Он вам не Димон», посвященный возможной причастности премьер-министра Дмитрия Медведева к коррупции, сообщает Радио Свобода.

Под фильмом неизвестные оставили запись: «Эти люди воруют наши деньги, сажают в тюрьмы случайных и невиновных людей, используя правоохранительные органы в качестве цепных псов, а их преступления сходят им с рук. Эти люди полностью дискредитировали такие понятия как «Демократия», «Право» и «Свобода слова».

К 18 часам публикация была удалена.

11 июня фильм «Он вам не Димон» также был опубликован на сайте прокуратуры Ярославской области. Ролик сопровождался текстом: «Прокуратура Ярославля призывает граждан не поддаваться на провокации и не ходить на несанкционированные мероприятия! Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона».

Позже в ведомстве заявили о хакерской атаке.

Российский Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в марте 2017 года опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева.

12 апреля 2017 года Навальный призвал граждан России организовывать публичные антикоррупционные мероприятия и выходить на улицу в День России. Политик аргументировал это тем, что власть не предоставила никаких ответов на обвинения в коррупции премьер-министра России Дмитрия Медведева, которые прозвучали в фильме Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он Вам не Димон».

По данным ФБК, в настоящее время активисты в более чем 180-ти городах России намерены организовать протестные публичные мероприятия 12 июня.

26 марта в единый день антикоррупционных протестов в Крыму была проведена серия одиночных пикетов, которые были ознаменованы провокациями и задержаниями активистов. Тогда координатор общественной инициативы «Навальный 2018. Крым» Дмитрий Кисиев получил 10 суток административного ареста, а Алексей Ефремов был оштрафован на 500 рублей.

Крымские сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального отказались от идеи проведения антикоррупционного митинга в Симферополе 12 июня.