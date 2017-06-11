Полиция Симферополя учит школьников понятиям «родина» и «патриотизм»

Представители российской полиции в аннексированном Симферополе провели встречу со школьниками младших классов гимназии № 10. Детям рассказали, «что подразумевает под собой слово родина, патриотизм и гражданственность», сообщает пресс-служба ведомства.

«В игровой форме стражи порядка провели конкурс среди ребят на знание государственной геральдики, значения цветовой палитры государственного флага и о руководстве нашей великой державы. Ребята с огромным удовольствием отвечали на вопросы. Победители были награждены сладкими подарками», – говорится в сообщении.

Представители российской полиции в Крыму регулярно учат школьников противостоять проявлениям экстремизма и терроризма, для этого проводят специальные встречи.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».