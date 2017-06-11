Ко Дню России крымские спасатели прогнозируют отравления алкоголем

На 12 июня из-за празднования Дня России, спасатели крымского главка МЧС прогнозируют увеличение числа отравлений, как пищевого, так и интоксикационного характера. Источником в МЧС называют алкогольную продукцию низкого качества. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В МЧС напоминают, что «особую опасность представляет алкоголь с высоким уровнем содержания CH3 – метильной группы».

Кроме того спасатели отмечают риск возникновения происшествий, связанных с незарегистрированными туристическими группами, заражения инфекционными, паразитарными и зоонозными заболеваниями.

Крымчанам накануне празднования Дня России напомнили о действиях, запрещенных на публичных мероприятиях.

День России отмечается 12 июня. Празднования запланированы и в Крыму, который с 2014 года де-факто контролируется Россией.