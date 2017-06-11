Экзит-пол Франция: партия Макрона побеждает в первом туре выборов

Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Республика, вперед!» уверенно побеждает в первом туре выборов в Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента – Национальной ассамблеи). Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного социологической компанией Ipsos, который был представлен в прямом эфире телеканала France24.

Согласно результатам опроса во всех мажоритарных округах, за партию «Республика, вперед!» проголосовали 32,2% избирателей, за партию «Республиканцы» – 21,5%, ультраправую партию «Национальный фронт» поддержали 14%, партию «Непокоренная Франция» – 11%, Социалистическую партию – 10,2%. Другие кандидаты набирают 3,3%.

Таким образом, ожидается, что кандидаты от партии Макрона получат в парламенте 390-430 мандатов, «Республиканцы» – 85-125, социалисты – 20-35, «Непокоренная Франция» – 11-21, «Национальный фронт» – 3-10, другие силы – 7-12 мест.

Если ни один кандидат не получит в первом туре более 50% голосов в округе, тогда состоится второй тур, в который выйдут два лучших кандидатов первого тура.

Второй тур выборов состоится 18 июня.

Всего в Национальном собрании Франции 577 мест.