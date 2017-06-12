Лайнер «Князь Владимир» отправился в первый рейс в Крым полупустым

Круизный лайнер «Князь Владимир» накануне, 11 июня, отправился из Сочи в свой первый пассажирский рейс вдоль черноморского побережья, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Росморпорта.

Подконтрольный Кремлю глава комитета российского парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что в первый рейс лайнер ушел с почти 50% загрузкой.



Планируется, что лайнер будет ходить до конца бархатного сезона.

Ранее в Росморпорте заявляли о намерении продлить до Стамбула круиз на судне «Князь Владимир» из Сочи в аннексированный Россией Крым.

Российские власти ожидают, что в этот корабль станет первым за три года круизным лайнером, который будет ходить из соседней России в аннексированный Крым. Организовать регулярное сообщение между Краснодарским краем и Крымом ранее распорядился президент России Владимир Путин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».