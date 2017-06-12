Во Франции официально подтвердили победу партии Макрона на выборах

В первом туре парламентских выборов во Франции 11 июня, согласно окончательным официальным данным, победу одержала партия новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона «Республика, вперед!».

Как сообщили чиновники избирательной комиссии 12 июня, партия Макрона при рекордно низкой явке в менее чем 49% набрала 28 процентов голосов на выборах, а вместе с союзниками из партии MoDem – 32,32 процента. У консервативных республиканцев – 16 процентов, крайний правый «Национальный фронт» набрал 14%. Левая партия Жан-Люка Меланшона получила 11 процентов голосов, тогда как социалисты экс-президента Франсуа Олланда – 7 процентов.

Эксперты предполагают, что с правоцентристскими союзниками MoDem партия Макрона может рассчитывать на 390-455 мест в Национальном собрании из 577 человек.

Второй тур голосования в тех избирательных округах, где победитель не был определен сразу, состоится 18 июня.

Только три кандидата сразу обеспечили себе места в нижней палате парламента в ходе первого тура, сообщили чиновники.

Если в течении второго тура партия проевропейского Макрона также продемонстрирует лидирующие позиции, новоизбранный президент получит прочный мандат на управление.

Конкуренты Макрона заявляют о рисках от сосредоточения власти в одних руках.