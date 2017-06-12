Бюджетников в Симферополе заставляют выйти на празднование Дня России

От работников некоторых бюджетных учреждений в Симферополе чиновники потребовали обязательного присутствия на мероприятиях, организованных по случаю празднования Дня России в понедельник, 12 июня, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Как сообщил сотрудник одного из учреждений образовательной сферы, администрация заведения подписала приказ об обязательном участии работников в шествии по центру города и присутствии на площади Ленина. Сотрудников учреждения возмутило то, что надбавка к зарплате за работу в праздничный день, как это предполагает трудовое законодательство соседней России, учтена не будет.

На 12 июня в аннексированном Крыму запланированы празднование Дня России.

В городах Крыма пройдут торжественные мероприятия. В частности, в Симферополе ожидаются различные флешмобы, мастер-классы по росписи матрешек, шоу живых статуй, шествия, а также концерт на площади Ленина с участием творческих коллективов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».