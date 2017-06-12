В Крыму встречают праздник соседней России

Празднование Дня России запланированы на 12 июня в Крыму, который с 2014 года де-факто контролируется Россией.

В центре Симферополя в этот день будет ограничено движение транспорта в связи с проведением торжественного закрытия фестиваля «Великое русское слово» в рамках празднования Дня России.

Крымчанам накануне празднования напомнили о действиях, запрещенных на публичных мероприятиях. А спасатели крымского главка МЧС спрогнозировали на этот день увеличение числа отравлений, как пищевого, так и интоксикационного характера. Источником опасности в МЧС называют алкогольную продукцию низкого качества.

В это время в десятках городов самой России запланировано проведение антикоррупционных акций. Организаторами протестов в регионах выступают соратники Навального. Они заявляют о давлении со стороны властей. Крымские сторонники российского оппозиционного политика отказались от идеи проведения антикоррупционного митинга в Симферополе 12 июня в том числе из-за возможных арестов.

Как показал опрос, только 49% россиян на вопрос: «знаете ли вы точно, какой праздник отмечается в России в этот день (12 июня)?» смогли ответить «День России». При этом 32% назвали праздник «День независимости России». Остальные контексты праздника (выборы первого президента России и принятие Декларации о суверенитете) помнит менее 10% респондентов.